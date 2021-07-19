Екатеринбуржец украл у пенсионера неисправную «Оку» и сжег ее (ФОТО)

Екатеринбургская полиция задержала 25-летнего местного жителя, который угнал автомобиль «Ока», а потом сжег его.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД Екатеринбурга, сгоревшую машину нашли на 14-м км Сибирского тракта. Затем в полицию обратился 65-летний мужчина, оказавшийся владельцем «Оки». Он пояснил, что его машину угнали от дома №21 на ул. Прибалтийской. Ущерб потерпевший оценил в 30 тысяч рублей.

Сыщики нашли угонщика: он попал на камеры наблюдения. На записи видно, что злоумышленник сначала толкал автомобиль, не сумев его завести. Затем упорный угонщик сумел запустить мотор и поехал. Однако через некоторое время машина съехала с дороги на обочину. Тогда мужчина поджег салон зажигалкой и сбежал. Автомобиль выгорел полностью.

В виду не вполне адекватных действий фигуранта его отправят на психиатрическое обследование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

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