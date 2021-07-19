Лихач без прав сел за руль и погубил дочь, жену и тещу с тестем, но выжил сам

Верх-Исетский суд Екатеринбурга в ближайшее время рассмотрит дело о гибели четырех пассажиров легковушки в ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Авария произошла в мае этого года. 34-летний екатеринбуржец в «Лады-2113» вез с дачи из Невьянска домой всю семью: свою жену, семилетнюю дочку и тещу с тестем. Девочка ехала на переднем сиденье в детском автокресле, взрослые пассажиры разместились на заднем сиденье.

Как сообщили в прокуратуре региона, у водителя не было прав – их забрали за то, что поймали его пьяным за рулем. Аварию на ЕКАДе, по версии надзорного органа, спровоцировал именно он. Мужчина собирался выехать с правой обочины по ходу движения в направлении Полевского тракта на кольцевую, но не убедился, что на полосе, на которую он выезжает, нет машин. Водитель не уступил дорогу грузовому автомобилю Fiat. «Обвиняемый признал в полном объеме вину в инкриминируемому ему деянии. Своими действиями обвиняемый создал помеху, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «FSTOA5», – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пассажиры, которые находились сзади, погибли сразу же – от сильного удара «тринадцатую» буквально смяло. Девочку пытались спасти прибывшие на место медики, но она также умерла. Глава семейства в тяжелом состоянии был госпитализирован. Водитель и пассажир Fiat не пострадали.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

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