На Среднем Урале выявлено еще 485 новых случаев Covid-19

В Свердловской области замедлился рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 485 новых случаев инфекции. Из них на Екатеринбург приходится 137 заболевших, остальные зараженные выявлены в 51 муниципалитете.

По данным регионального оперштаба, 711 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Число больных на ИВЛ составляет уже 390 человек. В состоянии средней тяжести в больницах находятся 5 719 свердловчан. На 19 июля зарегистрировано еще 12 случаев смерти больных от коронавируса. Общее число жертв болезни с начала пандемии в Свердловской области – 4 131 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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