Подрядчики фонда капремонта разобрали крышу дома в Екатеринбурге – жильцов затопило уже дважды (ФОТО)

В Екатеринбурге жители дома на улице Мира, 12, жалуются на подрядчиков Фонда капремонта, которые выполняют работы по замене кровли. Несколько недель назад крышу разобрали, но вот собирать новую не торопятся, сообщили «Новому Дню» собственники квартир. В итоге помещения в трехэтажном здании пострадали от воды уже дважды.

«Две недели назад был ливень, и нас затопило, крыша вся голая – она закрыта немного полиэтиленом, но это особо не спасает. Тогда мы вызвали службу, которая слила воду с натяжных потолков, к счастью, дальше сильно не протекло. Потом пришла комиссия из шести человек, включая представителей подрядчика, все посмотрели и записали, начальник работ, видимо, представитель подрядчика пообещал, что через две недели будет закончена крыша, заверил, что все будет хорошо, даже скинул на карту деньги за слив воды потолков, видимо, чтобы мы дальше никуда не пошли жаловаться. И мы действительно подумали – «Ну, с кем не бывает? Ведь они реально что-то делают». Но потом две недели ничего не происходило практически. У дома несколько недель просто лежат шифер, утеплитель, доски. Просто лежат», – рассказала хозяйка квартиры Татьяна.

Вчерашний ливень нанес больше ущерба. «У кого натяжных потолков нет – тем повезло меньше, но даже у меня пострадал ковролин, вздулся паркет, промокли книги. Мы живем на третьем этаже, на втором тоже пробежала, по щелям в доме. И всю ночь продолжало капать. Весь этот полиэтилен, который натянули на крыше, разодран, по номерам телефонов никто не отвечает», – добавила собеседница «Нового Дня».

Девушка рассказала, что в управляющей компании им посоветовали обратиться в Фонд капремонта Свердловской области, а те, в свою очередь, предложили написать письмо с претензиями в адрес подрядчика. «Нам нужно опять сливать натяжные потолки – это по три тысячи за каждый. Но как в прошлый раз не получится – тогда вся вода скопилась там, а сейчас протекла, тут уже больше ущерб. И к нам не приходят никакие оценщики, никто не фиксировал состояние, нам сказали, что комиссия может выехать только в четверг, мы переживаем, что нужно тратить много времени, чтобы устранить все последствия потопа, высушить все, да еще кому-то доказать ущерб», – отметила Татьяна.

Согласно данным ФКР, работы в доме выполняет ООО «Строительная компания «Эрида». Компания была основана всего два года назад, на ее счету четыре выигранных конкурса по госконтрактам. Получить комментарий представителя компании о ситуации на Мира, 12, не удалось.

В свою очередь, в Фонде капремонта Свердловской области вообще устранились от решения проблемы. Там заявили, что жильцы дома не обращались к регоператору. «Жители обратились напрямую к представителям подрядной организации, вопросы решаются в индивидуальном порядке. Если ущерб причинен по вине подрядной организации, то урегулирование данного вопроса происходит силами подрядчика», – сказали «Новому Дню» в Фонде.

При том, что деньги от жильцов поступают именно в ФКР и именно с ним у жителей заключен договор, а подрядную организацию нанимают не жители дома, а регоператор. Более того, в пресс-службе Фонда затруднились назвать сроки, в которые на Мира, 12, будет завершен капитальный ремонт кровли.

По данным Гидрометцентра России в ближайшие дни в Екатеринбурге зарядят дожди – уже со среды ожидают осадки, причем почти каждый день. Жильцы Мира, 12, опасаются, что квартиры снова затопит. Добавим, что всего в Екатеринбурге на данный момент ремонтируют кровлю в 150 многоквартирных домах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

На Среднем Урале выявлено еще 485 новых случаев Covid-19. / На проект нового участка трассы Казань – Екатеринбург потратят 900 миллионов. / В Екатеринбурге осталось три торговых центра, где ставят первую прививку от Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»