За день в Екатеринбурге выпало более трети ежемесячной нормы осадков

За воскресенье, 18 июля, в Екатеринбурга выпало 30 миллиметров осадков, что составляет более трети среднемесячной нормы – 78 миллиметров. Система ливневой канализации в целом справилась, но были выявлены критические перегрузки, которые пришлось устранять вручную с помощью резервных аварийных бригад. Работы проводились всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего сегодня ночью в городе работало 137 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих. На полигоны вывезено 49 тонн грязи и 23 тонны мусора. Для промывки тротуаров и проезжей части мегаполиса было использовано 1 тысяча 445 кубометров воды. Днем работа по уборке и очистке города была продолжена.

Вице-мэр Алексей Бубнов обратил особое внимание подчиненных на то, что места подтоплений должны быть на постоянном контроле у дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ). Также он отметил, что на этой неделе ожидаются обильные дожди, поэтому районные отделы благоустройства, а также службы заказчика и ДЭУ должны держать ситуацию под контролем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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