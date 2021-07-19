Венский фестиваль идет последнюю неделю

Сегодня стартует последняя неделя Венского фестиваля в Екатеринбурге. Посетить концерты классических исполнителей можно будет вновь бесплатно и без предварительной регистрации. Фестиваль проходит последние пять дней и приглашает своих зрителей на особенно яркие постановки и концерты.

Сегодня, в понедельник, планируется опера «Сказки Гофмана» по мотивам трех новелл писателя, где он сам выступает в главной роли. Завтра, во вторник, концерты венского пианиста по имени Дьёрдь Цифра и квартета «Filarmonica». В среду планируется показ оперы Верди «Симон Бокканегра» – о пирате, ставшем главой Генуи. В четверг – современный танцевальный спектакль «Укрощение строптивой» под музыку Шостаковича. В пятницу – концерт итальянского певца и гитариста Дзуккеро. Последняя неделя фестиваля пройдет на прежнем месте, на площади перед главным корпусом УрФУ на Мира,19.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-центре фестиваля, регистрация для входа не требуется. В зрительный зал попадут первые 500 человек, а остальные разместятся в ресторанном дворике и на трибунах. Площадка открывается в 19.00, а в 20.00 начинается концерт.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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