Три человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург» (ФОТО)

Три человека погибли и один получил тяжелые травмы в ДТП, которое случилось вчера на 178 км автодороги «Пермь – Екатеринбург».

Водитель автомобиля ВАЗ-2114, молодой человек 1999 г.р., выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту». И он, и его спутница 2004 г.р. не были пристегнуты ремнями безопасности. От удара девушку выбросило из салона. Оба погибли на месте. Сотрудники полиции установили, что молодые люди – жители Красноуфимска, они возвращались из Перми.

За рулем «Тойоты» была женщина 1956 г.р., с ней был мужчина-пассажир 1948 г.р. Пару в тяжелом состоянии доставили в Красноуфимскую больницу. Женщина скончалась. Известно, что они направлялись из Екатеринбурга в Пермь.

Еще один автомобиль, «Мазда», был поврежден осколками, отлетевшими от машин участников ДТП. Водитель «Мазды» рассказал, что водитель ВАЗ-2114 при выполнении обгона не справился с управлением. По результатам экспертизы будет установлено, в каком состоянии сел за руль 22-летний водитель ВАЗа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.07.21

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