Приставы отдали BMW должника его бывшей жене в уплату долга по алиментам

Жительница Екатеринбурга получила автомобиль бывшего супруга, который не платил алименты на содержание ребенка.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина задолжал порядка 200 тысяч рублей. Приставы приняли решение взыскать имущество должника – автомобиль BMW 740LI.

Машину арестовали и передали на специализированную стоянку, чтобы затем продать на торгах. Однако бывшая жена должника представила документы о том, что половина автомобиля присуждена ей в ходе раздела имущества при разводе. Женщина заявила, что согласна принять BMW в счет погашения долга по алиментам, так как машина ей нужна для перевозки ребенка. Оставшуюся часть стоимости автомобиля после расчетов екатеринбурженка пообещала выплатить бывшему мужу. В итоге приставы передали иномарку женщине, закрыв исполнительное производство.

Фото: automotorpad.com

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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