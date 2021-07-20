Трасса Казань – Екатеринбург обойдется дороже Крымского моста

Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань – Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит 232,9 миллиарда рублей, сообщили в Федеральном дорожном агентстве. Расходы на автодорогу, которую должны построить к 2024 году, будут сопоставимы с затратами на «стройку века» – возведение моста через Керченский пролив (228 млрд руб.).

«Общая протяженность развития скоростного транспортного маршрута Казань – Екатеринбург по федеральным автомобильным дорогам составляет 547 километров. Предельная стоимость работ по строительству, реконструкции, комплексному обустройству и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для развития указанного маршрута составляет 232,9 миллиарда рублей», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу Федерального дорожного агентства. С учетом платного участка «Автодора» стоимость всей трассы Москва – Казань – Екатеринбург оценивается примерно в 493 миллиарда рублей.

В Росавтодоре уточнили, что окончательная стоимость ремонтных работ будет определена по результатам госэкспертизы, которая полностью завершится в 2022 году. «Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.21

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