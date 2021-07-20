Глава Екатеринбурга Алексей Орлов: «Темпы строительства школ удалось увеличить»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал новую колонку в муниципальной газете «Вечерний Екатеринбург». Главной темой номера стало строительство социальных объектов. Градоначальник пообещал не сбавлять темпы строительства детских садов, и, особенно, школ.

«За последние два десятилетия Екатеринбург добился огромного прогресса. Ведь когда-то нехватка мест в детских садах города измерялась десятками тысяч. Но к середине 2010-х дефицит был устранен полностью. Любой желающий может получить место в детсаду в пределах своего административного района. Идиллия? Ни в коем разе. Я отлично понимаю, что людям нужны места в садиках в шаговой доступности. Районы-то у нас огромные. Например, живущим в Академическом нет абсолютно никакой радости от детсада в центре. Схожая история и со школами. Не дело, когда в передовом мегаполисе дети ютятся в ветхих зданиях, которым более полувека. Да еще и учатся в несколько смен! Поэтому строим, ремонтируем и будем продолжать это делать. Радует, что темпы работы удалось увеличить в сравнении с прошлыми годами. В 2021 году будет сдано целых семь объектов, ещё больше – в последующие годы», – написал Орлов.

Также мэр на страницах газеты ответил на вопросы жителей о бесконечном дорожном ремонте в Екатеринбурге. Он отметил, что контроль за подрядчиками ужесточен на всех объектах, в том числе на развязке Кольцовского тракта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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