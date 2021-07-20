В Свердловской области уже 720 тяжелых пациентов с Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлен 491 новый случай коронавируса, в том числе в Екатеринбурге заболели 198 человек. Смертность от болезни в регионе остается высокой. На 20 июля зарегистрировано еще 16 летальных исходов, а всего с начала пандемии от Covid-19 скончались 4 147 свердловчан.

По данным оперштаба, 720 пациентов находятся в тяжелом состоянии, почти две трети из них лежат в реанимациях. К аппаратам ИВЛ подключены 363 больных. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести растет последние две недели – их уже 5 830 человек. За сутки выписано 452 пациента после лечения – это меньше, чем число новых заболевших, то есть свердловские больницы продолжают испытывать серьезнейшую нагрузку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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