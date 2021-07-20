От укусов клещей в Свердловской области пострадали 33 279 человек

В Свердловской области клещи в этом году нападают на людей чаще, чем в прошлом. На 19 июля в регионе зарегистрировано 33 279 пострадавших от укусов клещей, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 17% выше среднемноголетнего уровня.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в 6 227 случаях клещи нападали на детей. Это на 13% ниже аналогичного периода 2020 года, но на 12% выше СМУ.

Самыми опасными территориями стали Слободо-Туринский район, Дегтярск, Верхняя Тура, Нижнесергинский район, Рефтинский, Байкаловский район, Волчанск, Тавда, Верхний Тагил, Ирбитский район, Асбест, Талица, Пелым, Шаля. В Екатеринбурге клещи покусали 11 128 человек, в том числе 1576 детей.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован 181 человек (в т.ч. 39 детей), что в 1,4 раза выше аналогичного периода 2020 года. Диагноз подтвержден диагноз у 43 человек, в том числе у 8 детей.

С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализирован 501 человек (в т.ч. 136 детей), что в 1,6 раза выше уровня аналогичного периода 2020 года и на 19% выше уровня СМУ. Подтвержден диагноз у 104 человек, в том числе у 16 детей.

В 2021 году в Свердловской области было запланировано проведение акарицидных обработок на площади 10200 га. По данным на 19 июля обработано 10369,88 га.

[13:46, Елена Владимирова

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