Лучший результат – 299 баллов, и всего двое заваливших: в регионе подвели итоги ЕГЭ

Единый государственный экзамен в этом году сдавало около 20 тысяч выпускников в регионе, при этом провалились только двое. На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС были подведены итоги проведения ЕГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области.

Как рассказали участники пресс-конференции – представители министерства образования и департамента образования горадминистрации, в области работало 190 пунктов проведения экзамена, где ЕГЭ сдавали 17744 выпускников 2021 года и более 2 тысяч выпускников прошлых лет. 7261 человек из общего числа сдающих – екатеринбуржцы. В пунктах проведения были соблюдены все антиковидные меры: средства защиты, дистанция и измерение температуры всех сдающих. Не допущен до ЕГЭ и отправлен домой с температурой был всего один выпускник.

Результаты экзаменов, как по городу, так и по области, схожи с результатами 2020 года. Как отметила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Минобразования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова, по ряду предметов наблюдается положительная динамика. В сравнении с прошлым годом, в области увеличилось количество стобалльников: в этом году их 172. При этом высокие результаты показали не только ученики гимназий и лицеев, 86 простых общеобразовательных школ региона выпустили стобалльников. В этом году много и двукратных обладателей 100 баллов на ЕГЭ, помимо Екатеринбурга такие ребята есть в Ревде, Новоуральске, Артемовском и Каменске-Уральском.

Как сообщила замначальника Департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова, абсолютным рекордсменом-высокобалльником в Свердловской области стала выпускница 144 гимназии Екатеринбурга Ангелина Колмогорцева. Она сдала ЕГЭ на 299 баллов, потеряв один балл на экзамене по английскому языку.

А вот провалившихся – тех, кто не набрал пороговое количество баллов по обязательному предмету – русскому языку, в Свердловской области всего двое.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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