МЧС: на Урал идут ливни, грозы и ветер

В Екатеринбурге уже с завтрашнего дня ожидается непогода. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило о том, что 21, 22 и 23 июля в регионе ожидаются сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться усилением ветра до 17 м/с.

В чрезвычайном ведомстве попросили отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Тем, кто останется дома, посоветовали закрывать двери, окна и дымоходы, не подходить близко к электропроводке во время ударов молнии, отключить электроприборы и не стоять возле окон.

Тем, кого гроза застала на улице, порекомендовали не вставать под деревья – в них может ударить молния, а ветер может обломать ветки. Автомобилистам порекомендовали не форсировать глубокие лужи, а на время ливня остановиться и переждать. «О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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