Математика стала самым популярным предметом на ЕГЭ-2021

Сегодня на пресс-конференции эксперты рассказали о предпочтениях школьников в выборе экзаменов и положительном влиянии дистанционного обучения на результаты ЕГЭ.

В этом году на ЕГЭ не было споров физиков и лириков, обе сферы – гуманитарная и техническая популярны у выпускников примерно одинаково. Об этом сообщили начальник отдела итоговой аттестации минобразования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова и замначальника департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова.

Самым популярным предметом ЕГЭ по выбору стала профильная математика, ее сдавали 10 тысяч выпускников из почти 20 тысяч экзаменующихся свердловчан. На втором месте – обществознание, 9 тысяч выпускников.

Эксперты отметили, что в этом году улучшились результаты по профильной математике, литературе, обществознанию и информатике, которую, к слову, с каждым годом сдает все больше выпускников из-за роста популярности сферы IT.

Сложнее всего сдающим ЕГЭ в этом году дался экзамен по химии, и, как отмечает Елена Кречетова, в Екатеринбурге нет ни одного стобалльника по биологии, хотя в прошлом году они были. Тем не менее, и по этим предметам результаты ухудшились в среднем на 1-3%.

Двое выпускников в регионе выбрали экзамены по китайскому и испанскому языку, изучением которых занимались самостоятельно, при этом один из них сдал китайский язык на 75 баллов, что соответствует оценке «отлично».

Как сообщила Татьяна Умнова, многие школьники благодарят за свои высокие баллы дистанционное обучение, которое позволило сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ и не уделять много внимания менее интересующим предметам.

«В целом ученики стали серьезнее, – сообщает Татьяна Умнова. – У них более осознанное отношение к ЕГЭ. В этом году они не выбирали по 8-10 предметов, как в предыдущие годы. В основном все сдавали по три или четыре предмета, что позволяло точечно подготовиться. Самое главное в успешной сдаче – иметь мотивацию. Среди выпускников прошлых лет, которые в этом году сдавали ЕГЭ не сразу после школы и без учителей, целых восемь стобалльников, поэтому все возможно, если стараться».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 20.07.21

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