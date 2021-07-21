Партия «Новые люди» представила кандидатов в думы шести городов Свердловской области

Пятнадцать сторонников партии «Новые люди» выдвинулись на муниципальные выборы в шести городах Среднего Урала. Кандидатов утвердили на собрании регионального отделения. Среди них два преподавателя, юрист, продавец магазина, авторы общественных проектов, волонтер и блогер.

«Мы намерены бороться за голоса избирателей на всех уровнях: от федерального до муниципального. Чтобы проводить системные реформы, нам нужны представители не только в Госдуме, но и в муниципалитетах», – рассказал «Новому Дню» член партии Рант Агаджанян.

На выборах в гордуму Карпинска партию представят три кандидата: общественный деятель Дмитрий Морозов, блогер Кирилл Пинчук и юрист строительной фирмы Дмитрий Дума.

«Нам необходим строгий контроль за исполнением бюджета. Тогда не будет показного ремонта дорог и мостов, после которого ходить и ездить по ним опаснее, чемдо ремонта. Люди имеют право знать, куда уходят деньги от их же налоговых отчислений. Мы собираемся обеспечить максимальную прозрачность карпинской власти», – говорит о своем выдвижении Дмитрий Дума.

Еще пять кандидатов претендуют на места в Талицкой думе, четыре сторонника партии идут на выборы в думу Березовского. В Кушве, Артемовском и Заречном партия «Новые люди» выдвинула по одному кандидату.

Отметим, что имена своих кандидатов на муниципальных выборах уже объявили четыре политических объединения. По количеству участников лидирует партия «Единая Россия»,второе место у партии «Новые люди». КПРФ выставила всего двух кандидатов в городские думы, ЛДПР – одного.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

21 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня» о проблеме мэров Екатеринбурга. / Куйвашев включил в состав Общественной палаты летчика Дамира Юсупова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»