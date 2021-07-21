На Урале больным коронавирусом не хватает кислорода

Пациентам с коронавирусом в Свердловской области не хватает кислорода, это подтвердил вице-губернатор региона Павел Креков. Отвечая на вопрос «Нового Дня», он сообщил, что в регионе хватает коек, но из-за того, что все большему числу заболевших требуется кислородная поддержка, есть дефицит мест, где можно ее получить.

«Стало гораздо больше кислородозависимых больных, поэтому мы увеличиваем число так называемых кислородных коек. Уже выделены губернатором деньги и освоены на приобретение кислородных концентраторов, сегодня вечером мы получаем достаточно серьезную партию этих концентраторов, и это позволит нам оборудовать из имеющихся коек дополнительную часть кислородной поддержкой. Речь идет не об инвазивной вентиляции легких, а о кислородной поддержке, дыхании через маску, в котором многие люди нуждаются, для этого эти концентраторы будут установлены в нескольких лечебных учреждениях, потому что в такой поддержке люди сейчас нуждаются больше, чем во время прошлой волны», – сказал вице-губернатор, однако число свободных на сегодня коек, оборудованных доступом к кислороду, не назвал.

Добавим, на прошлой неделе в Свердловскую область пришла партия из 300 кислородных концентраторов, которую купил Фонд святой Екатерины. В минздраве региона пока не ответили, в какие медучреждения области их передали.

Екатеринбург, Елена Сычева, Евгения Вирачева

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