Правительство выделит Уралу более 5 млрд рублей на поддержку медицины

Регионы Уральского федерального округа получат более 5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи.

Как говорится в распоряжении правительства, подписанном Михаилом Мишустиным, в общей сложности российские регионы получат более 85 млрд рублей. Из них на долю УрФО придется 5 млрд 97 млн рублей. 1 млрд 146 млн достанутся Свердловской области, 1 млрд 222 млн рублей – Тюменской, 1 млрд 573 млн рублей – Челябинской, 585,8 млн – Курганской. ХМАО-Югра получит 285,8 млн рублей, ЯНАО – 293,3 млн рублей.

По сообщению пресс-службы правительства, эта поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии Covid-19. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей.

Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.07.21

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