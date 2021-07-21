На Среднем Урале – 489 новых случаев Covid-19 и 18 смертей

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 489 новых случаев коронавируса, в том числе 164 – в Екатеринбурге. В регионе несколько снизилось число тяжелобольных, но увеличилась смертность.

На 21 июля зарегистрировано еще 18 летальных исходов, а всего с начала пандемии от болезни скончались 4 165 человек. Поданным оперативного штаба, 699 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, две трети из них лежат в реанимациях, а 363 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Число больных в состоянии средней тяжести продолжает расти – таких пациентов уже 5 904.

Добавим, что за все время пандемии в Свердловской области зарегистрировано 102 458 случаев Covid-19. В эту статистику включены и повторные заражения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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