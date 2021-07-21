Перебрасывали детские коляски через забор: посетителей заперли в дендропарке после закрытия (ФОТО)

В дендрологическом парке на Первомайской запирают входы и выходы, когда внутри находятся люди. Любители вечерних прогулок вынуждены перелезать через забор, но сложнее всего приходится мамам с колясками.

В редакцию «Нового Дня» обратилась Кристина, которая накануне вечером пошла на прогулку в парк, а после 22:00 не смогла оттуда выйти. Ворота по всей территории оказались закрыты.

«В парке оставалось еще довольно много людей, мы вместе искали открытые ворота по периметру, но их не было, – сообщила Кристина корреспонденту «Нового Дня». – В конечном итоге, когда выхода мы не нашли, решили перелезть через забор. Для меня это было несложно, однако среди заточённой в парке толпы находились маленькие дети, старенькие бабули и мамочки с колясками».

Прохожие помогали друг другу перелезать через забор и перебрасывали через него самокаты и коляски, многие из них были возмущены.

«Я не понимаю, почему ворота просто заперли, когда было прекрасно видно, что в парке находятся люди, – говорит Кристина. – Никто не предупредил, обхода охранника не было. Табличку с режимом работы парка никто из нас тоже не видел. Да и зачем запирать входы и выходы, когда через них можно спокойно перелезть, безопасности это не добавляет».

Директор дендрария Светлана Раскостова пояснила «Новому Дню», что таблички с информацией о режиме работы развешаны на каждом входе и выходе. Возможно, посетителям нужно быть более внимательными.

«Охранники должны сначала совершить обход территории, и только после этого запирать ворота, – прокомментировала ситуацию директор. – Во время обхода всем людям сообщается о закрытии парка. Но если посетителя не видно, он скрылся за столбом или деревом, охранники его не заметят и не сообщат о закрытии».

Тем не менее, Кристина настаивает, что охранники к ней не подходили, а сидела она на лавочке возле водоема. «В закрытом парке нас осталось более 13 человек, не думаю, что мы все спрятались, чтобы потом лазить по забору, – говорит девушка. – В любом случае я надеюсь, что этот случай предостережет кого-то от посещения парка после закрытия, особенно мамочек с тяжелыми колясками».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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