Водитель без прав наехал на полицейского и несколько метров протащил его по дороге (ВИДЕО)

22-летний екатеринбуржец обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции. До этого злоумышленник нарушил сразу несколько статей Административного кодекса, и теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Нарушитель протащил гаишника по дороге

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел в ночь на 15 июля. Во время патрулирования на улице Начдива Онуфриева экипаж ДПС заметил автомобиль «Ауди», который проехал перекресток на красный свет. Патруль остановил иномарку, чтобы проверить документы у водителя. Во время общения с инспектором водитель неожиданно нажал на педаль газа, наехал на сотрудника ДПС, протащил его несколько метров по дороге, после чего скрылся. Инспектор ДПС обратился к медикам, которые зафиксировали у него травму ноги.

Позже сотрудники ГИБДД установили и автомобиль, и личность водителя. Им оказался житель Екатеринбурга, никогда не получавший водительских прав. Машина принадлежит его сожительнице. Женщина пояснила, что после инцидента молодой человек оставил ей ключи от автомобиля и уехал. Затем его задержали в Кировском районе Екатеринбурга.

За оставление места ДТП суд арестовал гражданина на 14 суток, за езду без прав – оштрафовал на 800 рублей, за проезд на красный свет – на 1000 рублей, за употребление спиртного после ДТП – на 30 тысяч рублей.

Сейчас следователь СКР устанавливает все обстоятельства, при которых был причинен вред здоровью сотруднику ДПС. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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