В Солнечном опробуют новые подходы к содержанию и благоустройству города

Посетив район Солнечный, глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что пора выработать новые подходы к городскому содержанию улиц и объектов благоустройства, выполненных по современным проектам. Глава убежден, что именно Солнечный станет пилотной территорией для применения новых регламентов.

Первый заместитель генерального директора АО «Форум-групп» Сергей Мямин во время выездного совещания отметил, что уровень благоустройства в Екатеринбурге растет, застройщики вкладываются в общественные пространства, в комфортную городскую среду, и возникает проблематика ее дальнейшей эксплуатации и содержания.

После этого Алексей Орлов поручил своему заместителю Алексею Бубнову и городскому комитету благоустройства проработать новые регламенты содержания объектов улично-дорожной сети и объектов зеленого хозяйства с учетом дополнительных затрат на обслуживание благоустройства и озеленения. Опробуют новую практику в Солнечном.

«Конечно, надо искать варианты разработки отдельных регламентов для содержания того, что здесь уже создано, потому что благоустройство в Солнечном не входит в привычный нам регламент содержания городской территории. Прав застройщик, когда говорит, что Екатеринбург заслужил новые подходы к формированию комфортной городской среды. Здесь не просто межквартальные проезды, закатанные в асфальт. Не просто какие-то зеленые элементы и трава непонятного качества. Здесь совершенно другой подход. Солнечный отличается индивидуальным подходом обустройства каждой дворовой территории в зависимости от класса жилья. Созданием разноуровневых ландшафтных решений. На тротуарной части воды нет даже в очень сильный дождь, и за этим управляющая компания очень серьезно следит. Сухой ногой можно пройтись по всему району», – пояснил Алексей Орлов.

Также глава города отметил, что в районе качественно сформирована система безопасности: здесь более 1000 камер, многие из них интегрированы в систему единой диспетчерской службы, и операторы могут видеть, что происходит в районе. В ближайшее время будет решен вопрос с созданием опорного пункта полиции и приобретением служебного жилья для постоянного участкового инспектора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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