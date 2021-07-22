Задержан подозреваемый в грабеже: он просил у прохожих смартфон посмотреть карту и убегал (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе задержан 18-летний местный житель, которого подозревают в хищениях имущества и денег.

По версии полиции, молодой человек просил у прохожих телефоны, чтобы посмотреть дорогу, и похищал гаджеты. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, в середине июля полицейским Уралмаша и Эльмаша стали поступать сигналы, что неизвестный юноша на улице похищает у женщин смартфоны. Одна из потерпевших рассказала, что 16 июля на проспекте Космонавтов к ней подошел незнакомый парень и спросил, как пройти на улицу Стачек. Женщина достала телефон, чтобы посмотреть маршрут через мобильное приложение. Она открыла карту и передала гаджет молодому человеку. Пока он разглядывал карту, женщина ненадолго отвлеклась, а когда повернулась, увидела, что парень убегает с ее телефоном в руках. Понимая, что телефон разблокирован и в нем установлено мобильное банковское приложение, она отправилась к ближайшему банкомату. Оказалось, что похититель уже успел перевести с ее счета 8 тысяч рублей.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Молодой человек признал свою вину в двух грабежах. Но сотрудники полиции полагают, что эпизодов могло быть больше, и просят всех, кто пострадал от его действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-15 или 102 (02). Подозреваемый помещен под стражу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

22 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня» о протестах и не только. / В Нижней Салде до сих пор нет горячей воды и газа после потопа. Власти обещают подключение через два месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»