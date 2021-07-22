В больницу на вертолете: в Екатеринбург доставили жительницу Ушмы (ФОТО)

Жительницу поселка Ушма, где живут свердловские манси, экстренно эвакуировали на вертолете Ми-8 МЧС.

Женщине требовалась неотложная медицинская помощь, и поскольку тяжелое состояние пациентки не позволяло перевезти ее на автомобиле, в больницу ее доставил вертолет МЧС.

Представительницу коренного народа манси на борту сопровождали спасатели отряда МЧС и областные специалисты центра медицины катастроф. Полет прошел удачно, и вскоре пациентка была доставлена в Североуральскую городскую больницу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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