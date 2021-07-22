На месте будущих кварталов на Челюскинцев горит дом (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на улице Челюскинцев неподалеку от перекрестка с улицей Бориса Ельцина произошел пожар. Столб черного дыма заметили горожане.

В пресс-службе ГУ МЧС России «Новому Дню» сообщили, что загорелось одноэтажное неэксплуатируемое здание. «В тушении пожара задействованы 12 человек личного состава, четыре единицы техники. Сообщений о пострадавших не поступало», – сказали в ведомстве.

Напомним, на месте, где горит здание, должны расположиться новые жилые кварталы, которые собирается строить «Брусника».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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