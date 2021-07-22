Невролог рассказал, кому вживят чипы в мозг

Главный невролог Екатеринбурга, главврач Института мозга Андрей Белкин рассказал, кого в будущем станут чипировать. «Чиповать, конечно, будут. Современные технологии замещения функции позволят [помочь] пациентам, которые утратили зрение или слух, имеют патологические паттерны движения. Имплантация чипов позволяет [это исправить]. Это высокие технологии, у нас пока этого нет, но есть предшественники – например магнитная стимуляция. Этим Илон Маск занимался, мы тоже занимаемся», – пояснил он.

Сегодня, 22 июля, в мире отмечают Международный день мозга. Ранее Андрей Белкин в интервью «Новому Дню» рассказывал, возможно ли создание «волшебной» таблетки, которая поможет человеку резко поумнеть.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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