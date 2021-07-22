Женщина перестала получать пенсию и узнала, что ее похоронили

Пенсионерка из Первоуральска перестала получать пенсию по старости, а когда начала разбираться, оказалось, что органы власти ее «похоронили». Пожилая женщина обратилась в прокуратуру, и была организована проверка.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в марте 2021 года умерла тезка пенсионерки, каких-либо документов на ее имя сотрудники полиции не нашли. Личность умершей установили со слов соседей и ошибочно приписали ей дату рождения заявительницы.

После этого отдел ЗАГС выписал свидетельство о смерти на живую пенсионерку, а далее информация о ее якобы смерти была направлена в управление Пенсионного фонда по Первоуральску, который прекратил выплачивать ей пенсию.

Прокуратура города уже запросила информацию от уполномоченных органов. После ее поступления будет подано заявление в суд с требованием аннулировать актовую запись о смерти заявительницы. Рассмотрение обращения находится на контроле прокурора города.

Первоуральск, Елена Владимирова

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