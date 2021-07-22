Абоненты «Мегафона» получат бонусы за сдачу оператору старых батареек и аккумуляторов

Жители Екатеринбурга и Челябинской области теперь могут сдать ненужные элементы питания на переработку в салонах «Мегафона». Оператор запустил экологический проект и открыл пункты приема в 21 мобильном офисе. Со временем их станет еще больше. Участников экопроекта, абонентов оператора, ждут вознаграждения – месяц безлимитного интернета или скидка на связь. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе компании-оператора, абоненты «Мегафона» получат бонусы за любое количество сданных батареек.
В пресс-службе компании напомнили, что отработавшие свое батарейки и аккумуляторы телефонов содержат вредные вещества – ртуть, цинк, свинец, никель. При попадании на свалку яд может просочиться в грунтовые воды, вызвать тяжелые болезни у людей. Литий, в свою очередь, может стать причиной пожара. Поэтому нельзя просто выбрасывать эти элементы в мусорное ведро, важно грамотно их утилизировать.
«Более половины токсичных отходов приходится на блоки питания. Это острая проблема, в решении которой мы готовы участвовать. Так, в наших салонах появились специальные контейнеры, куда все желающие могут принести ненужные батарейки и старые аккумуляторы от смартфонов. Пункты расположены как в центре города, так и в спальных районах, поэтому сделать доброе дело для экологии своего города будет легко и просто», – подчеркнул директор «Мегафон Ритейл» на Урале Андрей Королев.
На переработку и утилизацию можно сдать марганцево-цинковые (MnZn), никель-металлгидридные (NiMH), литий-ионные (Li-ion), серебряно-цинковые (AgZn), никель-кадмиевые (NiCd), литий-тионилхлоридные (Li-SOCI2) и никель-железные элементы. В Екатеринбурге сделать это можно по следующим адресам:
• Амундсена, 65, ТЦ «Кит»
• Бахчиванджи, 14
• Вайнера, 16
• Грибоедова, 21
• Латвийская, 22
• Луначарского, 74
• Малышева, 122
• Победы, 65а, ТК «Уралмашевский»
• 8 Марта, 149, ТЦ «Мегаполис»
• Титова, 12
Весь собранный материал «Мегафон» перевезет на завод по переработке батареек «Мегаполисресурс» в Челябинске. Сотрудники предприятия сортируют его, промывают, измельчают, извлекают цветные металлы, получая на выходе многопрофильное сырье. Итоговые продукты, к примеру, используют в производстве лаков и красок, в приборостроении и нанотехнологиях.
Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова
Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 22.07.21
Женщина перестала получать пенсию и узнала, что ее похоронили. / Невролог рассказал, кому вживят чипы в мозг. / На месте будущих кварталов на Челюскинцев горит дом (ФОТО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube