В Свердловской области новый рекорд по Covid-19 – 495 случаев за сутки

Свердловская область обновила ежесуточный максимум заражений Covid-19. За последние 24 часа в регионе выявлено 495 новых случаев коронавируса, в том числе в Екатеринбурге заболели 164 человека.

По данным оперштаба, на 22 июля зарегистрировано еще 19 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от болезни умерли 4184 свердловчан. В последние дни постоянно увеличивается число пациентов, которые тяжело переносят коронавирус. В больницах в тяжелом состоянии лежит 741 человек, в том числе 362 больных подключены к ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 6034 пациентов.

Выздоровевших свердловчан по-прежнему меньше, чем новых заболевших. Уральские врачи выписали за сутки 456 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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