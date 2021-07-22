Специалисты по инсультам рассказали, какие анализы надо сдать после Covid-19

После перенесенного коронавируса у людей повышается риск инсульта и других заболеваний, которые могут быть спровоцированы проблемами с сосудами и тромбозами.

«Ковид бьет по легким в первую очередь, там разворачивается вся катастрофа, которая реализуется через нарушение работы капилляров. Это дистресс-синдром, он является фактором смертности. На фоне всего этого мозговые сосуды являются объектом, из-за нарушения свойства крови, склонности к тромбообразованию», – сообщил сегодня на пресс-конференции директор клиники Института мозга Андрей Белкин.

Представитель России в Совете экспертов по головным болям и инсульту Европейской академии неврологии Елена Лебедева рассказала, что перенесшим коронавирус нужно обследоваться. «Всем, кто перенес Covid-19, надо пройти исследование свертывающей системы крови, и я бы рекомендовала холтеровское исследование сердца, поскольку по своим пациентам мы видим, что даже у молодых нарушается ритм сердца, появляется отечность голеней, заболевания сосудов, которые могут привести к эмболиям, которые, в свою очередь, приведут к инсультам. Поэтому нужно проверять – сделать коагулограмму, D-димер, тромбоэластографию», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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