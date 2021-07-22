За полгода на Урале поезда насмерть сбили 14 пешеходов

За первые 6 месяцев 2021 года на Свердловской магистрали под поезд попали 43 человека (за аналогичный период 2020 года 51 человек), из них 14 – погибли. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

При этом на территории Свердловской области получили травмы 12 человек, погибли шестеро, в Пермском крае травмированы девять человек, погибли четверо, в Тюменской области ранены семеро, погибли трое, в ХМАО-Югре – один ранен, один – погиб.

Основная причина таких трагедий – переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах. Также под поезд попадают люди в наушниках и капюшоне, либо находящиеся в состоянии опьянения.

СвЖД напоминает, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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