16-летняя студентка колледжа из Екатеринбурга стала одной из 32 лучших шахматисток мира

Шестнадцатилетняя екатеринбурженка вошла в число 32 лучших шахматисток мира на женском Кубке мира по шахматам в Сочи.

Лея Гарифуллина, студентка экономического колледжа УрГЭУ, стала самой юной участницей соревнований. Она прошла два раунда турнира, победила двух сильных соперниц и стала одной из 32 лучших шахматисток мира.

«Я заниматюсь шахматами с 6 лет, – рассказала Лея «Новому Дню». – Мой путь начался с шахматного клуба «Радуга», куда я отправилась вслед за братом».

За все годы у спортсменки было немало соревнований. Наиболее значимыми она считает чемпионат мира в Мумбаи в 2019 году, где завоевала золотую медаль в категории до 16 лет, и взрослый чемпионат мира по блицу в Санкт-Петербурге, где заняла 8-е место. Несколько раз шахматистка занимала места в первенствах России и Европы, а в прошлом году выступала в высшей лиге чемпионата России, заняла третье место, хотя до призового места в суперфинале не хватило буквально чуть-чуть.

«На Кубке мира в этом году для меня были созданы все условия, чтобы я могла спокойно отдыхать и готовиться к партиям, – отметила Лея Гарифуллина. – Единственная сложность была в том, что соперницы на партию со мной меняли свой репертуар, и мне приходилось вспоминать за доской дебюты (системы игр), которые я не готовила к туру. Еще, наверное, подвело то, что иногда я торопилась и допускала просчеты в важные моменты».

Сейчас спортсменке сложно строить дальнейшие планы из-за пандемии, но скоро она поедет в Румынию на чемпионат Европы.

«А что касается моего будущего, – говорит Лея, – то надеюсь, что шахматы станут моей настоящей профессией, и я смогу построить карьеру».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

Представительство губернатора в Москве закупает автозапчасти с расширенным перечнем. В нем – ювелирка, детские суперкары и лак для ногтей. / На Урале введен режим ЧС из-за жары – гибнет урожай. / За полгода на Урале поезда насмерть сбили 14 пешеходов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»