В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

ГУ МЧС по Свердловской области вновь предупреждает жителей региона о природных катаклизмах.

По данным синоптиков, 23-25 июля в области местами ожидаются сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 18 м/с. «В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Во время ударов молнии рекомендуют не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, не стоять у окна, по возможности выключить электробытовые приборы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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