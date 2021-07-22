Космонавт Сергей Рязанский: «Нет ни одного фильма про космос без ляпов»

Летчик-космонавт Сергей Рязанский признался, что смотрит все современные фильмы на космическую тематику, но еще ни разу не видел хоть одного сколько-нибудь реалистичного произведения.

«К сожалению, я профессиональный зануда. Конечно, я все смотрю, но каждый раз, когда замечаю какие-то ляпы, честно говоря, сильно расстраиваюсь. Вот фильм «Гравитация», он же очень смешной! Если режиссер этого фильма проходил когда-то физику в школе, то проходил ее мимо. Там безумное количество ошибок, именно по школьной физике. Есть наши фильмы «Время первых» и «Салют-7». Я прекрасно знаю живых прототипов главных героев этих фильмов, много раз с ними общался. И каждый раз подмечаешь неточности в историях. Где-то историю приукрашивают, чтобы она получилась более голливудской», – рассказал космонавт на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Сергей Рязанский сообщил, что на данный момент работает консультантом в производстве четырех картин на тему космоса. «Мне интересно, что в итоге получится. Потому что где-то люди стремятся к наибольшей реалистичности, а где-то наоборот, сценарист говорит: «Сергей Николаевич, вот до этого будем делать так, как все на самом деле, а вот дальше у меня идет полет фантазии, и вы уж не вмешивайтесь». Но любой фильм о космосе – это здорово. Потому что он привлекает интерес людей, вызывает эмоции. А значит, мы достигаем своей цели – прививаем интерес к изучению космоса», – отметил Рязанский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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