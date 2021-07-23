Мужчина хотел покатать подругу на чужом мотоцикле, но не смог и уснул в подъезде (ФОТО)

Сотрудники ППС задержали мужчину, который пытался угнать мотоцикл, но не смог завести двигатель.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, владелец байка обратился в полицию, когда утром не нашел его там, где оставил вечером – возле дома № 37 на улице Большакова. Прибывший на место наряд полиции проверил ближайшие дворы и нашел мотоцикл рядом с соседним домом, по адресу: Фурманова, 60. Неподалеку нашелся и подозреваемый – он спал в подъезде пятиэтажки, возле которой бросил свою добычу. Мужчина имел признаки сильного опьянения.

Когда полицейские привели его в чувство, задержанный рассказал, что рано утром он прогуливался со своей подругой и увидел припаркованный во дворе мотоцикл. Поскольку когда-то у него был свой, под воздействием спиртного мужчина решил завести мотоцикл и покатать свою спутницу. Для этого он откатил транспорт на освещенное место, потому что в темноте возиться с мотором было неудобно. Однако запустить двигатель у него так и не получилось и он, расстроившись, выпил еще и уснул в подъезде. Полицейские вернули мотоцикл хозяину, а в отношении неудачливого угонщика возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.07.21

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