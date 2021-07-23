Дым в подземном переходе на «Геологическую» появился из-за горящего мусора (ФОТО)

Сегодня утром возле подземного перехода на станцию метро «Геологическая» и в ТРЦ «Гринвич» рядом с дендропарком загорелся мусор в урне.

Кто-то поджег картонную коробку и бросил ее в мусорку, а с неё огонь перекинулся и на другой мусор, вызвав тем самым сильное задымление, в том числе и в подземном переходе.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС, даже о таких мелких возгораниях следует сообщать пожарным по номеру 101, так как дым от горящего мусора способен вызвать серьёзные неприятности.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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