На Урале осудили женщину, которая забила до смерти своего свекра: он мешал спать ребенку

Жительницу поселка Лосиный Березовского городского округа осудили за убийство отца своего мужа – мужчина выпивал, буянил и мешал спать ребенку.

ЧП случилолсь в феврале этого года. К 47-летней Марине Савенковой на несколько дней приехала погостить 5-летняя внучка. Женщина проживала в одном доме с сожителем, его матерью и отчимом. Последний прямо при ребенке выпивал, шумел, громко разговаривал и мешал девочке спать. Савенкова делала ему замечания. Такая же история повторилась в день убийства – пенсионер пил и шумел, женщина отвела внучку к соседке, а сама вернулась в дом и решила присоединиться к гулянке. Выпив, она начала ссору со свекром, перепалка переросла в драку: на теле мужчины эксперты нашли около 90 следов от ударов, разъяренная невестка била его кулаками, кочергой, металлическим совком и пинала ногами в зимних сапогах.

Марину Савенкову осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Это будет не первый срок для нее – ее уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью. За убийство Савенкова получила 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Березовский, Людмила Прокофьева

Березовский. Другие новости 23.07.21

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