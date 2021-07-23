В центре Екатеринбурга закроют движение трамваев

В центре Екатеринбурга в воскресенье и до утра понедельника закроют трамвайное движение. Ограничение касается участка улицы Куйбышева от 8 Марта до Луначарского в обоих направлениях. Движение перекрывают из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Куйбышева и Горького. Как сообщили в Гортрансе, ограничение продлится с 00:00 25 июля до 05:00 26 июля. Маршрут № 21 закроют, а еще шесть трамвайных маршрутов изменят схему движения:

№ 3 ЦПКиО – ул. Луначарского – пр. Ленина – Верх-Исетский бульвар – ст. ВИЗ – ул. Викулова – ул. Белореченская – ул. Московская – пр. Ленина – ул. Луначарского – ЦПКиО;

№ 4 Дворец Спорта – ул. Радищева – ул. 8 Марта – метро «Ботаническая»;

№ 10 ЦПКиО – ул. Луначарского – пр. Ленина – Верх-Исетский бульвар – ул. Халтурина – ул. Техническая – 7 Ключей;

№ 14 Эльмаш – ул. Старых Большевиков – ул. Фронтовых бригад – пр. Космонавтов – ул. Луначарского- пр. Ленина – ул. Московская – ул. Радищева – ул. 8 Марта – Керамическая;

№ 25 Фрезеровщиков – ул. Старых Большевиков – ул. Фронтовых бригад – пр. Космонавтов –ул. Луначарского – пр. Ленина – ул. Московская – ул. Радищева – ул. 8 Марта – Керамическая;

№ 32 40 лет ВЛКСМ – ул. Гагарина – ул. Уральская – ул. Луначарского – ЦПКиО.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.21

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