Свердловская область установила рекорд по смертности от Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 492 новых случая коронавируса, в том числе 158 заболевших выявлено в Екатеринбурге. В регионе зафиксировано самое большое ежесуточное число умерших от болезни за весь период пандемии – скончался 21 пациент. Всего Covid-19 унес жизни 4 205 свердловчан.

По данным оперштаба, в регионе 732 тяжелых пациента с коронавирусом. Из них 442 больных лежат в реанимациях, и большая часть (366) подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести постоянно увеличивается – таких больных уже 6 155. За сутки уральские врачи выписали из больниц 458 человек. Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 103 445 случая новой коронавирусной инфекции, некоторые из них являются повторными заражениями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.21

В центре Екатеринбурга закроют движение трамваев. / Конкурсный управляющий объяснил, почему арест счетов Ковпака не может быть связан с выборами. / На Урале осудили женщину, которая забила до смерти своего свекра: он мешал спать ребенку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»