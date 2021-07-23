Жильцам затопленных квартир в доме с капремонтом провели оценку ущерба: «Пришли в квартиру, орали и перебивали»

В Екатеринбурге жители дома на улице Мира, 12, продолжают расхлебывать последствия халатного отношения строителей к работе – в здании идет капремонт кровли, однако подрядчики Фонда капитального ремонта Свердловской области затянули сроки, из-за чего квартиры на третьем и втором этажах постройки заливало во время ливней. Лишь сегодня утром к владельцам квартир пришла комиссия, в составе которой, по всей видимости, были представители строительного надзора и подрядчика ФКР – ООО «Строительная компания «Эрида». «Пришли в квартиру восемь ненавидящих нас людей, орали и перебивали. Жуткий опыт», – поделилась с «Новым Днем» жительница дома Татьяна.

По ее словам, представители комиссии составили акт о состоянии затопленной квартиры, пообещав, что вынесут какое-то решение через три рабочих дня. В какую сумму они оценивают ущерб, причиненный бездействием строителей, пока предположить сложно.

Также собеседница агентства рассказала, что работы по ремонту кровли все-таки возобновились, хотя еще в конце прошлой недели они останавливались. В пресс-службе ФКР Свердловской области «Новому Дню» сказали, что в ближайшее время ремонт, скорее всего, не будет завершен. «В соответствии с согласованным графиком производства работ, ремонт крыши должен был производиться в период с 01.05.2021 по 30.07.2021 г. Однако подрядчик затянул сроки начала работ, поэтому в настоящее время процент выполнения составляет 40% от предусмотренного объема», – сообщили там.

В фонде сказали, что подрядчика оштрафуют из-за срыва сроков. Там также объяснили, почему жильцов затопило. «Подрядной организацией выполнено устройство защитного материала кровли от попадания дождевых осадков и намокания конструкций крыш, однако при аномальных погодных условиях целостность защитного материала нарушена, вследствие чего произошло затопление верхних квартир МКД, а также квартир на втором этаже», – пространно изъяснились в пресс-службе регионального оператора.

Жильцы дома на Мира, 12, объяснили это гораздо проще – строители, разобрав крышу, натянули полиэтиленовую пленку, которая должна была защитить жителей верхних этажей от дождя, но она быстро изорвалась. «Вопрос находится на контроле у фонда, с подрядной организацией мы ведем работу по проблемным вопросам дома по Мира, 12. Подрядчик должен возместить этот ущерб собственникам», – добавили в Фонде капремонта Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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