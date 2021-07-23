Советские и немецкие медали на одной витрине: в Доме офицеров открылась выставка, посвященная разведчику Николаю Кузнецову (ФОТО)

Сегодня в военно-историческом музее в Доме офицеров открылась временная экспозиция, посвященная 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза разведчика Николая Ивановича Кузнецова, который в годы Великой Отечественной войны благодаря блестящему знанию немецкого работал в Германии в образе обер-лейтенанта и собственноручно уничтожил 11 немецких генералов.

На выставке можно познакомиться с экспонатами, связанными с жизнью разведчика: фотографиями и наградами Кузнецова. А на выставочной тематической локации – в уголке партизанской землянки, можно увидеть предметы быта и вещи, которые использовали советские партизаны. Один из занимательных экспонатов – тарелочка с изображением Николая Кузнецова, на форму которого при помощи фотошопа «прикрепили» его награды и ордена. Как пояснил «Новому Дню» активист Александр Турчанинов, историки разрабатывали несколько вариантов размещения наград, верный из которых можно наблюдать сейчас в музее.

«Выставка создавалась при поддержке ветеранов военной контрразведки, а использованы на ней экспонаты наших коллег – музея добровольцев Урала, которые предоставили награды Николая Ивановича Кузнецова, – сообщил «Новому Дню» заведующий военно-историческим залом Сергей Анатольевич Конов. – Кроме наград, полученных от правительства Советского Союза, здесь представлены и те, которые носил Николай Иванович, будучи в образе обер-лейтенанта немецкой армии. Кроме того, на экспозиции представлено редкое оружие, впервые демонстрируется немецкое холодное оружие, в противовес холодному оружию партизан».

Первые слова на открытии выставки произнесла родная племянница Николая Кузнецова – дочь его младшего брата Елена Викторовна Сакныне: «Эта выставка – большой подарок, сейчас время забвения, когда музеи постепенно забывают историю. Мой отец когда-то посвятил всю жизнь истории своего брата, собирал сведения для его биографии, и так приятно, что открываются такие выставки, которые может посетить каждый желающий».

Также Елена Викторовна подарила выставке копию последнего письма Николая ее отцу: «Дорогой братец Витя, до свидания после победоносного окончания войны. Смерть немецким оккупантам! Будь здоров, счастлив, успехов в борьбе против немцев. Если окажусь в Москве, то напишу до востребования. Целую, твой брат Николай».

Историю постепенно забывают, героев тоже. Жизнь Николая Кузнецова опутана тайной, ведь он был двойным агентом, об этом в своей речи рассказал исследователь биографии Кузнецова, член Совета ветеранов Управления ФСБ Евгений Дементьев.

«В определенные периоды истории говорилось, что Николая Ивановича Кузнецова не существовало и вовсе, словно это собирательный образ, – отметил Дементьев. – А также сомнениям подвергался и факт его обучения в УПИ, ведь среднего образования у Кузнецова не было. Однако в музее УПИ эту информацию подтвердили и нашли документы, доказывающие, что студент Кузнецов посещал библиотеку и занятия».

Финальным аккордом открытия экспозиции стало вручение памятных медалей имени Николая Кузнецова всем, кто принимает активное участие в восстановлении истории Кузнецова и просвещении юного поколения. Выставка, посвященная жизни и памяти Николая Кузнецова, открыта в ОДО до 1 сентября, и посетить ее можно совершенно бесплатно.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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