В Свердловской области в пять раз выросло число желающих поставить прививку от Covid-19

В Свердловской области первый компонент прививки от коронавируса поставили более 843 тысяч человек, или 36,6% взрослого населения, сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе. Полный курс вакцинации завершили свыше 621 тысячи человек, или 18,5% взрослых, проживающих в регионе, – для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% свердловчан.

В оперштабе напомнили, что вакцинация от Covid-19 проводится в 160 медицинских кабинетах, включая мобильные пункты в торговых центрах и общественных местах. Сегодня на Средний Урал поступила новая партия вакцины «Спутник V» – 45 600 доз. Препарат распределяют между больницами региона.

«Интерес к вакцинации возрос кратно: количество вакцинируемых минимум в 5 раз больше, чем в месяц назад. Ежедневно мы прививаем не менее 10-14 тысяч человек первым компонентом», – заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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