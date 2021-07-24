На Средний Урал надвигаются сильные дожди с крупным градом и ураганным ветром

В Свердловской области сегодня объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в некоторых районах пройдут сильные и очень сильные ливни, возможны грозы и крупный град, ветер усилится до 25 м/с. Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе.

«Ночью и днем 24 июля в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей ожидается сильный дождь, очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», – говорится в метеорологическом предупреждении, выпущенном уральским Гидрометцентром.

В ближайшие двое суток синоптики прогнозируют подъем уровня воды в небольших реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища. «Вероятен выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности склоновым стоком», – сообщили в Гидрометцентре.

В связи с непогодой ГУ МЧС по Свердловской области выпустило экстренное предупреждение. Уральцам рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Автомобилистам лучше не совершать дальние поездки. Тем, кто остается дома, тоже нужно соблюдать правила безопасности.

Добавим, что в Екатеринбурге, по данным синоптиков, дожди будут, но кратковременные. А вот погода с сегодняшнего дня начнет портиться по всему региону.

«Прохладная погода удержится не только в выходные дни, но и в следующую рабочую неделю: преобладающая температура ночью 6-12°, днем 16-22°», – сообщили в Гидрометцентре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 23.07.21

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