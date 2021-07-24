Трое мужчин пугали прохожих отрубленной головой косули: полиция сделала выговор

В Екатеринбурге полиция разыскала троих мужчин, которые на улице Краснолесья пугали прохожих отрубленной головой косули. Оказалось, что животное молодые люди сбили на трассе, расчленили и решили забрать в город. Полицейские провели с ними беседу «о недопустимости нарушения общественного порядка и уважительном отношении к согражданам». Кроме того, передали информацию о ДТП с косулей в департамент охраны животного мира для принятия решений о штрафе.

Как сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга, об инциденте, случившемся 20 июля, в полицию сообщила жительница города. По ее словам, трое мужчин на улице Краснолесья ходили по улицам и пугали людей отрубленными головами животных.

Служба участковых уполномоченных установила, что это была компания из молодых людей 24, 27 и 28 лет. В тот день все трое поехали в Сысерть на день рождения знакомой, но на трассе водитель Audi A6 не справился с управлением и сбил косулю. Животное в ДТП погибло, а автомобиль получил серьезные повреждения. Но мужчины не стали вызывать сотрудников ГИБДД. Они вызвали эвакуатор, а животное решили разделать и забрать с собой.

«Вернувшись в город и сдав автомобиль в сервис, приятели решили занести злополучную добычу к одному из друзей. Возле одного из домов на улице Краснолесья компания вместе со своим «трофеем» попалась на глаза проходившей мимо девушке, сильно напугав ее, – сообщили в пресс-службе. –

Сотрудники полиции установили личности всех указанных молодых людей и провели с ними беседу о недопустимости нарушения общественного порядка и уважительном отношении к согражданам. Кроме того, информация о наезде на дикое животное направлена в органы Минприроды для принятия решения о привлечении виновного к установленной ответственности».

По данным департамента по охране животного мира Свердловской области, ущерб от гибели косули составляет 40 тысяч рублей. Всего за последние полтора года водители сбили на свердловских трассах более 250 диких животных, большинство погибали на месте ДТП. Ущерб от таких аварий исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. С января 2020 года по судебным искам страховые компании выплатили уже 5,7 миллиона.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 24.07.21

На Средний Урал надвигаются сильные дожди с крупным градом и ураганным ветром. / Архивы «Нового Дня» о кощунстве и перемирии. / Арбитражный суд разблокировал счета Ковпаков (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»