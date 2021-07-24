В дендропарке обнаружили труп мужчины

В дендропарке на улице Первомайской сегодня утром обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Личность ещё не установлена, но полиция считает, что мужчина ранее был судим.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение об обнаружении тела поступило в полицию в 08:40 часов от прохожих. По одной из версий, у мужчины возможно, были проблемы с сердцем или оторвался тромб.

«Его личность сейчас устанавливают сыщики уголовного розыска. Мужчина, вероятно, судим: в районе груди у него много татуировок, в том числе, в виде лица человека, а рядом с рисунком – нецензурное выражение, и роза с шипами. Мужчина худощавый, волосы короткие, тёмные, на нём синие джинсы, футболка и чёрные кроссовки «Адидас», – уточнил Горелых.

Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области проводится доследственная проверка. При внешнем осмотре не обнаружено ни телесных повреждений, ни признаков криминальной смерти.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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