Снова – 20 смертей от коронавируса за сутки

В Свердловской области стабильно высокой остаётся смертность о коронавируса. За последние сутки зарегистрировано ещё 20 летальных исходов. Новых случаев Covid-19 – 488.

«Состояние 693 госпитализированных оценивается как тяжелое, 442 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 356 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 217. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 103 933 случая коронавируса, умерли 4225 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 24.07.21

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