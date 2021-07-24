9-летний мальчик в канун своего дня рождения умер от удара током, задев кондиционер

В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик умер от удара током, задев внешний блок кондиционера на стене магазина. Ребенку завтра исполнилось бы 10 лет. Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе надздороного ведомства, 9-летний мальчик гулял со своей мамой по улице Победы. Ребенок попросил купить ему воды и зашел вместе с мамой в магазин. Но там ему стало жарко и мальчик вышел на крыльцо. По словам свидетелей, ребенок задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю. Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти его не удалось, – рассказали в прокуратуре. Там уточнили, что завтра, 25 июля, мальчику исполнилось бы 10 лет – у него был бы день рождения.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура начала свою проверку.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

Нижний Тагил. Другие новости 24.07.21

Снова – 20 смертей от коронавируса за сутки. / В дендропарке обнаружили труп мужчины. / Коронавирусные антирекорды, дистант для непривитых студентов и предвыборные прогнозы – Итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»