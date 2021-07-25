В гостинице «Трансагентство» выгорел один из номеров, есть пострадавший (ФОТО)

Сегодня рано утром в гостинице «Трансагентство» произошел крупный пожар. Один из номеров на четвертом этаже выгорел полностью, пострадал постоялец. Других гостей пришлось выводить в специальных масках.

Сообщение о пожаре поступило в пять часов утра. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на четвертом этаже на площади 20 квадратных метров выгорела полностью внутренняя отделка номера, а также личные вещи. Постоялец, который в этот момент был внутри, пострадал. Еще восемь человек спасатели эвакуировали в дыхательных аппаратах.

«В 05:31 пожар локализован, в 5:33 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:34. В ликвидации последствий пожара были задействованы 22 человека личного состава, 6 единиц спецтехники. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели», – сообщили в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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