На ЕКАДе под колесами Nissan Qashqai погиб велосипедист (ФОТО)

На ЕКАДе женщина за рулем Nissan Qashqai съехала на островок безопасности и сбила велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 29-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Водитель автомобиля пояснила, что не видела его.

ДТП случилось накануне вечером на 63 километре ЕКАД. Nissan Qashqai двигался со стороны поселка Медный в сторону Чусовского тракта и съехал на островок безопасности, где в это же время ехал велосипедист. Машина подмяла велосипед, его 29-летний водитель скончался в машине скорой помощи.

«Как пояснила на месте аварии 54-летняя женщина- водитель автомашины Nissan Qashqai, она двигалась по правому ряду со скоростью 60 км/ч, велосипедиста не видела. Стаж управления транспортными средствами у нее составляет 23 года», – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.



Женщину направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Причины ДТП будут выяснены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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