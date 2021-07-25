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Воскресенье, 25 июля 2021, 09:26 мск

Новости Екатеринбург

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На ЕКАДе под колесами Nissan Qashqai погиб велосипедист (ФОТО)

На ЕКАДе женщина за рулем Nissan Qashqai съехала на островок безопасности и сбила велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 29-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Водитель автомобиля пояснила, что не видела его.

ДТП случилось накануне вечером на 63 километре ЕКАД. Nissan Qashqai двигался со стороны поселка Медный в сторону Чусовского тракта и съехал на островок безопасности, где в это же время ехал велосипедист. Машина подмяла велосипед, его 29-летний водитель скончался в машине скорой помощи.

«Как пояснила на месте аварии 54-летняя женщина- водитель автомашины Nissan Qashqai, она двигалась по правому ряду со скоростью 60 км/ч, велосипедиста не видела. Стаж управления транспортными средствами у нее составляет 23 года», – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.


Женщину направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Причины ДТП будут выяснены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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