Общее количество случаев коронавируса на Среднем Урале превысило 104 тысячи

В Свердловской области за сутки зарегистрирован 491 новый случай Covid-19 и 18 смертей. Треть заболевших – в Екатеринбурге, остальные – в других городах.

В тяджелом состоянии в больницах находятся 747 человек, из них 457 – в реанимации, 356 – на аппаратах ИВЛ. 6401 человек – в состоянии средней тяжести. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано уже 104 424 случая коронавируса, умерли 4243 человека.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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